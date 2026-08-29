Acidente em Algés. Veículo em fuga despista-se e faz três feridos

Três veículos iniciaram uma fuga depois de terem visto a polícia. Na perseguição, um dos veículos acabou por se despistar e incendiar-se.





No veículo seguiam cinco pessoas: duas conseguiram fugir e três ficaram feridas, uma em estado grave. Os três feridos foram transferidos para o Hospital Santa Maria.

O acidente ocorreu junto ao Museu do Oriente, pelas 7h30 deste sábado. A circulação na Avenida Brasília está cortada enquanto decorrem os trabalhos de limpeza.