Acidente em obra em Lisboa provoca dois mortos

Segundo a mesma fonte, o alerta para este acidente foi dado às 11:53 e as vítimas são dois homens, de cerca de 30 anos, que terão caído de uma altura de 20 metros, tendo o óbito sido declarado no local.

Para o socorro foi mobilizada uma viatura médica de emergência e reanimação, uma ambulância de suporte imediato de vida e uma de emergência médica, uma viatura dos bombeiros e ainda uma unidade móvel de intervenção psicológica em emergência.

O INEM refere que as causas do acidente estão ainda por apurar.