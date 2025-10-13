Acidente em obra em Lisboa provoca dois mortos
Duas pessoas morreram hoje na sequência da queda de um andaime numa obra na Rua Professor António Flores, no concelho de Lisboa, disse à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
Segundo a mesma fonte, o alerta para este acidente foi dado às 11:53 e as vítimas são dois homens, de cerca de 30 anos, que terão caído de uma altura de 20 metros, tendo o óbito sido declarado no local.
Para o socorro foi mobilizada uma viatura médica de emergência e reanimação, uma ambulância de suporte imediato de vida e uma de emergência médica, uma viatura dos bombeiros e ainda uma unidade móvel de intervenção psicológica em emergência.
O INEM refere que as causas do acidente estão ainda por apurar.