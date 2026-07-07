País
Acidente em Sintra. Doze dos 22 feridos já tiveram alta
A Unidade Local de Saúde Amadora/Sintra atualizou pelas 19h45 a situação sobre prestação de cuidados, no âmbito do acidente na manhã de terça-feira, com autocarro, em Agualva-Cacém Amadora.
O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF) recebeu 15 feridos, dos quais 12 tiveram alta ao início da noite.
De acordo com a ULS Amadora/Sintra, do total de utentes admitidos, um utente foi triado como muito urgente (pulseira laranja), sete foram triados como urgentes (pulseira amarela) e sete com prioridade pouco urgente (pulseira verde), de acordo com o Sistema de Triagem de Manchester.
"Atualmente, dos utentes admitidos, 12 já tiveram alta hospitalar. Permanecem três utentes em observação, no Serviço de Urgência Geral do HFF", referiu a fonte em comunicado.
"Os utentes admitidos têm vindo a ser observados de acordo com a respetiva situação clínica. As equipas médicas, de enfermagem e restantes equipas de profissionais continuam a prestar os cuidados de saúde necessários, de modo a apoiar os utentes e familiares" acrescentou aquela unidade.
"O Conselho de Administração da ULS Amadora/Sintra reitera a sua profunda solidariedade para com as vítimas e respetivas famílias, lamentando as vítimas mortais e feridos resultantes deste acidente", concluiu.
Duas pessoas morreram e 20 pessoas ficaram feridas na sequência do despiste de um autocarro da Carris Metropolitana e atropelamento que ocorreu hoje na União de Freguesias de Agualva e Mira-Sintra, informou a PSP.
"O acidente envolveu um autocarro de passageiros e várias pessoas que estavam junto à paragem. O autocarro despistou-se e colheu duas pessoas, as duas vítimas mortais. (...). Temos confirmados 20 feridos. Isolámos a área. Várias corporações de bombeiros e psicólogos estão no local a assistir vítimas e familiares", disse durante a manhã o comandante da divisão da PSP de Sintra, Francisco Alves, aos jornalistas no local.
De acordo com o comandante, as vítimas foram encaminhadas para os Hospitais Amadora-Sintra e São Francisco Xavier, em Lisboa.
Francisco Alves disse ainda que a brigada de acidentes da PSP de Lisboa vai investigar as causas do acidente.
c/Lusa
De acordo com a ULS Amadora/Sintra, do total de utentes admitidos, um utente foi triado como muito urgente (pulseira laranja), sete foram triados como urgentes (pulseira amarela) e sete com prioridade pouco urgente (pulseira verde), de acordo com o Sistema de Triagem de Manchester.
"Atualmente, dos utentes admitidos, 12 já tiveram alta hospitalar. Permanecem três utentes em observação, no Serviço de Urgência Geral do HFF", referiu a fonte em comunicado.
"Os utentes admitidos têm vindo a ser observados de acordo com a respetiva situação clínica. As equipas médicas, de enfermagem e restantes equipas de profissionais continuam a prestar os cuidados de saúde necessários, de modo a apoiar os utentes e familiares" acrescentou aquela unidade.
"O Conselho de Administração da ULS Amadora/Sintra reitera a sua profunda solidariedade para com as vítimas e respetivas famílias, lamentando as vítimas mortais e feridos resultantes deste acidente", concluiu.
Duas pessoas morreram e 20 pessoas ficaram feridas na sequência do despiste de um autocarro da Carris Metropolitana e atropelamento que ocorreu hoje na União de Freguesias de Agualva e Mira-Sintra, informou a PSP.
"O acidente envolveu um autocarro de passageiros e várias pessoas que estavam junto à paragem. O autocarro despistou-se e colheu duas pessoas, as duas vítimas mortais. (...). Temos confirmados 20 feridos. Isolámos a área. Várias corporações de bombeiros e psicólogos estão no local a assistir vítimas e familiares", disse durante a manhã o comandante da divisão da PSP de Sintra, Francisco Alves, aos jornalistas no local.
De acordo com o comandante, as vítimas foram encaminhadas para os Hospitais Amadora-Sintra e São Francisco Xavier, em Lisboa.
Francisco Alves disse ainda que a brigada de acidentes da PSP de Lisboa vai investigar as causas do acidente.
c/Lusa