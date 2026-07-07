Acidente em Sintra. Doze dos 22 feridos já tiveram alta

De acordo com a ULS Amadora/Sintra, do total de utentes admitidos, um utente foi triado como muito urgente (pulseira laranja), sete foram triados como urgentes (pulseira amarela) e sete com prioridade pouco urgente (pulseira verde), de acordo com o Sistema de Triagem de Manchester."Atualmente, dos utentes admitidos, 12 já tiveram alta hospitalar. Permanecem três utentes em observação, no Serviço de Urgência Geral do HFF", referiu a fonte em comunicado."Os utentes admitidos têm vindo a ser observados de acordo com a respetiva situação clínica. As equipas médicas, de enfermagem e restantes equipas de profissionais continuam a prestar os cuidados de saúde necessários, de modo a apoiar os utentes e familiares" acrescentou aquela unidade."O Conselho de Administração da ULS Amadora/Sintra reitera a sua profunda solidariedade para com as vítimas e respetivas famílias, lamentando as vítimas mortais e feridos resultantes deste acidente", concluiu., informou a PSP."O acidente envolveu um autocarro de passageiros e várias pessoas que estavam junto à paragem. O autocarro despistou-se e colheu duas pessoas, as duas vítimas mortais. (...). Temos confirmados 20 feridos. Isolámos a área. Várias corporações de bombeiros e psicólogos estão no local a assistir vítimas e familiares", disse durante a manhã o comandante da divisão da PSP de Sintra, Francisco Alves, aos jornalistas no local.Francisco Alves disse ainda que a brigada de acidentes da PSP de Lisboa vai investigar as causas do acidente.c/Lusa