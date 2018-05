Acidente em Telheiras provoca sete feridos

No local, de acordo com o INEM, estiveram três ambulâncias e um motociclo de emergência. Estiveram também nas operações de socorro alguns elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.



O acidente aconteceu entre um autocarro da Carris e outro da Câmara Municipal de Lisboa. Sete pessoas ficaram feridas, um dos motoristas e uma passageira foram assistidas no hospital.