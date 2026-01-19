Acidente Espanha. Montenegro manifesta solidariedade e disponibiliza apoio de Portugal

Na rede social X, Luís Montenegro escreveu que enviou ao primeiro-ministro Pedro Sánchez "toda a solidariedade de Portugal ao Reino de Espanha, aos familiares e amigos das vítimas do grave acidente ferroviário em Córdoba".

"Para além de sentirmos a dor dos nossos vizinhos e amigos espanhóis, disponibilizamos o nosso apoio para o que for necessário", adiantou o chefe do Governo português.

Pelo menos 39 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no acidente ocorrido no domingo com dois comboios de alta velocidade em Córdoba, sul de Espanha, segundo o mais recente balanço das autoridades.

O acidente ocorreu no município de Adamuz e envolveu dois comboios de alta velocidade, um da empresa privada Iryo (que tinha como destino Madrid), e outro da empresa pública Renfe (que seguia em sentido contrário, para Huelva, perto da fronteira com Portugal, com o Algarve).