Acidente Lisnave. Encontrado corpo do mergulhador desaparecido durante reparação de navio

Já foi encontrado o corpo do mergulhador de 28 anos que estava desaparecido desde a manhã desta quarta-feira quando fazia trabalhos de reparação do casco de um navio na Lisnave, em Setúbal.

O alerta foi dado às autoridades às 10h06 por outros mergulhadores que faziam trabalhos numa caixa de mar de um navio mercante atracado na Lisnave - Estaleiros Navais da Mitrena, no concelho de Setúbal.





Para o local seguiram elementos da Polícia Marítima, foi também ativada uma embarcação da Estação de Salva Vidas de Sesimbra, assim como um helicóptero da Força Aérea para fazer uma cobertura da área, de forma mais célere.





À RTP, o capitão do Porto de Setúbal Gomes Agostinho explicou que já tinha sido encontrado o equipamento do homem no local onde se encontrava a equipa, composta por outros três mergulhadores e um supervisor.

Capitão do Porto de Setúbal diz que foi acionada uma equipa de mergulhadores forenses da PJ, para ajudar nas buscas.





"Desconhecemos a razão pelo qual ele não teria, naquele momento, o equipamento enverdado", salientou.





O comandante Gomes Agostinho adiantou ainda que uma equipa de mergulhadores forenses da PJ também colaborou nas buscas do homem.





Colaboradores e família da vítima estão a receber apoio psicológico.



