Acidente na A1. Duas vítimas mortais e dois feridos ligeiros

A circulação automóvel na Autoestrada 1 (A1), junto a Vila Franca de Xira (Lisboa), foi parcialmente reaberta às 23h32 de quinta-feira após o acidente que provocou dois mortos, com 65 e 30 anos, no sentido Norte-Sul.



De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, pelas 00h00 desta sexta-feira, apenas a via da direita se encontrava obstruída.



A colisão na A1 junto a Vila Franca de Xira obrigou ao corte da auto-estrada quando eram cerca das 21h00. Além das duas vítimas mortais há pelo menos mais duas pessoas com ferimentos ligeiros.



Segundo o CDOS, a colisão deu-se ao quilómetro 18,8 da A1, no sentido Norte Sul.



À Lusa, a GNR disse que o acidente aconteceu "devido a um veículo que entrou em contramão".



No local estiveram 33 operacionais, apoiados por 12 viaturas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



O alerta para a colisão rodoviária foi dado às 20h00.