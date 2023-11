Acidente na A6. Eduardo Cabrita não vai a julgamento

O juiz de instrução do tribunal de Évora entendeu não haver indícios para a acusação do ex-ministro da Administração Interna.



Uma posição idêntica à do Ministério Público que acredita não estar provado que Eduardo Cabrita conhecia a velocidade a que o carro seguia.



O ex-governante fica, assim, livre de qualquer responsabilidade do acidente, bem como o chefe de segurança, que também ia no carro que vitimou um trabalhador em 2021



O motorista do ex-ministro é o único que vai a julgamento e vai responder pelo crime de homicídio por negligência