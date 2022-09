Acidente na Marginal de Cascais faz um morto e obriga ao corte do trânsito

O acidente ocorreu pelas 11:55 junto à praia de Santo Amaro de Oeiras, no concelho de Oeiras, e envolveu uma viatura ligeira de passageiros e um motociclo, resultando na morte do condutor do veículo de duas rodas.

Até cerca das 14:30, a PSP não tinha informação da reabertura da via, enquanto o trânsito em sentido contrário estava com "grandes limitações", como descreveu a Proteção Civil Municipal na página da internet da Câmara de Oeiras.

A Marginal de Cascais (Estrada Nacional 6) faz a ligação entre a vila de Cascais e Lisboa, e atravessa os concelhos de Cascais, Oeiras e Lisboa.