O comandante Paulo Vicente, que liderou as equipas de mergulhadores em Castelo de Paiva, na altura da tragédia provocada pela queda da Ponte Hintze Ribeiro, explicou em entrevista à RTP algumas das dificuldades das equipas de mergulhadores que continuam em busca do desaparecido no rio Douro após o desastre de helicóptero.