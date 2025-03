Acidente provoca um morto e um ferido grave no Campo de Tiro de Alcochete

Dois funcionários de uma empresa privada foram vítimas (um mortalmente) de um “acidente de trabalho no Campo de Tiro, em Samora Correia”.





A Força Aérea (FA) não explica o que aconteceu ou a origem do acidente. O comunicado da FA refere apenas que a vítima mortal e o ferido grave eram trabalhadores de uma empresa privada contratada “para a realização de atividades de gestão florestal do Campo de Tiro”.





Ouviu-se um ruído semelhante a uma explosão, no entanto, o comunicado da FA conta apenas que o alerta foi dado, por volta das 13h00, pela própria empresa à Força Aérea. Os trabalhadores realizavam “o corte de pinheiro manso, fora dos perímetros das carreiras de tiro”.









A Capitão Patrícia Fernandes, porta-voz da Força Aérea, entrevistada em direto na RTP3, não confirma ter havido uma explosão, refere apenas que a FA está ainda a averiguar.

A equipa de reportagem da RTP registou o momento de saída de alguns veículos de socorro.









Para o local foi mobilizado um helicóptero do INEM que transportou opela Força Aérea “em coordenação com as entidades competentes”, tendo sido aberto um “