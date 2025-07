Acidentes na estrada. PSP contabiliza 27.620 acidentes em seis meses

A Polícia contabilizou mais de 27 mil acidentes em seis meses. São menos mil do que no ano passado.



Os dados da PSP divulgados esta segunda-feira mostram que a maioria das vítimas mortais resultou da colisão entre veículos seguida de despistes e atropelamentos.



A ministra da Administração Interna garante que a sinistralidade rodoviária é uma preocupação do governo, mas não sabe que medidas serão tomadas para a combater.