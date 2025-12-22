Acima de um milhar. Governo diz querer resposta para os casos sociais nos hospitais

Segundo as contas da ministra da Saúde há mais de 1.200 de casos sociais nos hospitais. São pessoas com alta clínica que não têm resposta noutros locais.

Ana Paula Martins espera avançar com uma solução para algumas destas situações: "Estamos a trabalhar há cerca de um ano com a Segurança Social. Eu espero que nos próximos dias possamos ter novidades sobre esta matéria".

A ministra, que falava a margem de uma visita ao Hospital de Vila Franca de Xira, disse esperar ter solução "para algumas centenas de pessoas", para que "possam sair dos hospitais, onde não deviam estar".

"É um risco muito grande ter um utente que já tem alta clínica que não precisa de estar num hospital", sublinhou.

Reconheceu que "não é de um dia para o outro" que se conseguem lugares para estas pessoas e explicou que, a nível nacional, aos 800 utentes que já estavam contabilizados com alta clínica, mas sem outra resposta, se juntaram mais 400.

"É uma situação impossível de manter. Nós estamos na semana do Natal, na semana do Ano Novo e é preciso ter camas para internar as pessoas que precisam de ficar internadas", acrescentou a responsável máxima da Saúde.

