Acionistas da Corticeira Amorim votam contas e distribuição de dividendos

Segundo proposta do Conselho de Administração, os acionistas irão “deliberar sobre o balanço intercalar individual da sociedade reportado a trinta de setembro de 2022”, em que foi apurado um resultado líquido de 43,917 milhões de euros, que compara com 31,695 milhões de euros no mesmo período de 2021.O segundo ponto da ordem de trabalhos é a aprovação da distribuição de reservas distribuíveis no montante de quase 12 milhões de euros, equivalente ao valor bruto de nove cêntimos por ação, a pagar no prazo máximo de 20 dias.Em termos consolidados, o lucro da Corticeira Amorim aumentou 10,6%, para 64,2 milhões de euros, nos primeiros nove meses deste ano face ao mesmo período de 2021.