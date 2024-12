"Acórdão infame". José Sócrates insiste que não há condições para ser julgado

Foto: Ana Serapicos - RTP

O antigo primeiro-ministro prometeu combater com toda a energia a decisão do tribunal da relação, que acusa de pôr em causa o direito à defesa.



José Sócrates contestou, ainda, a criação de um grupo de trabalho específico para o caso Marquês. Considera que a medida é ilegal e só tem como objetivo pressionar os juízes.



Assim, anunciou que recorreu para o plenário do Conselho Superior da Magistratura.