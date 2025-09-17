Açores: a região do país com a taxa de suicídio mais alta

A repórter Linda Luz foi ao Hospital de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, perceber quais as estratégias para enfrentar este fenómeno e foi também conhecer os números.





95% das pessoas que cometem suicídio têm doenças mentais e 70% das pessoas que se suicidam não eram acompanhadas. Além disso, faltam profissionais na área e a baixa literacia faz com que as pessoas procurem ajuda tarde ou não procurem sequer.





É entre os jovens açorianos que mais se regista este comportamento, os quais se mostram preocupados com o fenómeno e dizem conhecer a nova Linha Nacional de Prevenção do Suicídio e Apoio Psicológico – 1411.



