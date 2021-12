Açores. Inundações, queda de árvores e carros arrastados

A ilha de São Miguel é a mais afetada de acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros.Há também 13 moradias afetadas. As enxurradas inundaram casas e destruíram automóveis.



São também muitos os danos na via pública, como constatou esta manhã, em Ponta Delgada, o repórter Saes Furtado da Antena 1 Açores.



Não há, até ao momento, registo de danos pessoais, apenas materiais.



Das 76 ocorrências relacionadas com o temporal, 66 foram registadas na ilha de São Miguel, oito na Terceira, uma em Santa Maria e também uma na ilha do Pico.