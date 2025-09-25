Açores. Madalena encerra vias de trânsito junto à orla costeira

"Em virtude do expectável agravamento das condições meteorológicas será encerrada a circulação automóvel, a partir das 22:00, nas vias junto à orla costeira de todo o concelho, nomeadamente o acesso ao Cachorro, Cais do Mourato, Formosinha, Barca, Beco Florêncio Terra (Areia Larga), Lajido da Criação Velha, Pocinho, Porto do Calhau, Fogos e Ana Clara, Rua de São Pedro (São Mateus), Porto de São Mateus, Porto de São Caetano e Porto das Baixas", informa a autarquia.

Em comunicado de imprensa, a Câmara Municipal da Madalena apela à população para que evite deslocar-se desnecessariamente, permanecendo em casa e para que "não deposite resíduos de maior volume (monos) na rua".

Apela ainda à população para se manter "informada pelos meios de comunicação oficiais" e seguir as instruções das autoridades.

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).

No Grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) preveem-se "precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros".

No grupo Ocidental (Flores e Corvo) também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.

Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA -- o mais grave numa escala de três -- entre o final do dia de hoje e a manhã de sexta-feira.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) são esperadas "precipitação por vezes forte", rajadas entre 100 e 120 quilómetros/hora, e ondas até nove metros de altura significativa.

O Governo Regional já declarou situação de alerta, entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades, devido à passagem do ciclone tropical.