Açores. Maior atividade sísmica leva a reforçar vigilância no Vulcão de Santa Bárbara
Na Ilha Terceira, nos Açores, o Vulcão de Santa Bárbara subiu de novo para o nível de alerta V3, ou seja, em fase de reativação.
A maior atividade sísmica leva a que a monitorização seja reforçada, refere o gabinete da Universidade dos Açores que acompanha a evolução dos sismos na Região Autónoma.
"Nestes primeiros dias de novembro esta tendência crescente mantém-se e foi essa a razão pela qual o gabinete de crise determinou a passagem para o estado de alerta 3", disse João Luís Gaspar, o coordenador do gabinete de crise do Instituto de Vulcanologia da Universidade dos Açores.
Ouvido pela Antena 1 Açores, o responsável recorda que o alerta atualizado ontem não é inédito: "É semelhante ao que já tivemos no período de verão de 2024".
"Temos um sistema que está ativado, que tem alguma sismicidade e deformação crostal que obriga a alguma atenção especial", afirma. Na noite de quinta-feira, foram sentidos mais dois sismos na ilha, com magnitude 3.6 e 3.5 na escala de Richter.
Perante o maior número de sismos e a maior magnitude, que tem sido entre 2 e 3, este gabinete vai reforçar a monitorização. Entre as ações, vão ser analisados os gases e as águas no perímetro do Vulcão de Santa Bárbara.
Vai também ser instalada mais uma estação sísmica e de deformação crustal, ou seja, para avaliar alterações nas rochas.
O nível V3 já foi acionado no ano passado, inserido na crise sismovulcânica que começou em 2022.