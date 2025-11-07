Açores. Maior atividade sísmica leva a reforçar vigilância no Vulcão de Santa Bárbara

A maior atividade sísmica leva a que a monitorização seja reforçada, refere o gabinete da Universidade dos Açores que acompanha a evolução dos sismos na Região Autónoma., disse João Luís Gaspar, o coordenador do gabinete de crise do Instituto de Vulcanologia da Universidade dos Açores.Ouvido pela Antena 1 Açores, o responsável recorda que o alerta atualizado ontem não é inédito: "É semelhante ao que já tivemos no período de verão de 2024".Na noite de quinta-feira, foram sentidos mais dois sismos na ilha, com magnitude 3.6 e 3.5 na escala de Richter.Perante o maior número de sismos e a maior magnitude, que tem sido entre 2 e 3, este gabinete vai reforçar a monitorização.Vai também ser instalada mais uma estação sísmica e de deformação crustal, ou seja, para avaliar alterações nas rochas.