Partilhar o artigo Açores. Períodos de seca podem ser "mais intensos, mais prolongados no tempo e mais frequentes" Imprimir o artigo Açores. Períodos de seca podem ser "mais intensos, mais prolongados no tempo e mais frequentes" Enviar por email o artigo Açores. Períodos de seca podem ser "mais intensos, mais prolongados no tempo e mais frequentes" Aumentar a fonte do artigo Açores. Períodos de seca podem ser "mais intensos, mais prolongados no tempo e mais frequentes" Diminuir a fonte do artigo Açores. Períodos de seca podem ser "mais intensos, mais prolongados no tempo e mais frequentes" Ouvir o artigo Açores. Períodos de seca podem ser "mais intensos, mais prolongados no tempo e mais frequentes"