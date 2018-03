Açores. Sismo de magnitude 4.3 sentido em São Miguel

RTP02 Mar, 2018, 20:16 / atualizado em 02 Mar, 2018, 20:52 | País

A informação foi divulgada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que aconselha a população a seguir as indicações da Proteção Civil, em caso de necessidade. Não há notícia de danos.



O abalo de magnitude 4.3 deu-se pelas 18h39, segundo o Instituto.





Fonte: IPMA



“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) na região de Mosteiros, intensidade III nas regioes de Ponta Delgada, Ribeira Grande e Vila Franca”, pode ler-se no portal do IPMA.



O Instituto do Mar e da Atmosfera indica, por último, que “serão emitidos novos comunicados” caso a situação o justifique.



Na madrugada do passado dia 12 de fevereiro o Centro de Informação e Vigiliância Simovulcânica dos Açores deu conta de várias centenas de microssismos em São Miguel, com epicentro entre as lagoas do Fogo e das Furnas.



Pelas 7h17 desse mesmo dia, a Rede Sísmica dos Açores registava um abalo de magnitude 3.6 na escala de Richter, com epicentro a cerca de seis quilómetros a sul-sudeste de São Brás, na mesma ilha.