Açores. Sismo de magnitude 5,2 sentido em São Miguel e Santa Maria

O epicentro localizou-se a cerca de 25 quilómetros a sul-sudeste de Faial da Terra, em São Miguel.

c/ Lusa

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera adianta, em comunicado , queAs populações sentiram o abalo com uma intensidade de 4 a 5 na escala de Mercalli.A partir do CIVISA - Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores, a técnica Rita Carmo sintetizou os dados coligidos desde que o sismo foi detetado."Hoje às 7h14, hora local, 8h14 UTC, registámos um sismo com magnitude 5,2 localizado a cerca de 25 quilómetros a sul do Faial da Terra.", descreveu."Neste momento, o que estamos a registar é uma crise sísmica. No caso da crise de Santa Bárbara, estamos a registar uma sismicidade que está associada à reativação do vulcão de Santa Bárbara. Existe uma sismicidade num sistema vulcânico ativo. Ali, na região da Povoação, não há indicação de termos vulcões ativos.", precisou.Os sismos são classificados de acordo com a magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a dez).