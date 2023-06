ACT garante que não há trabalho infantil em Portugal

A Autoridade para as Condições de Trabalho garante que não há "trabalho infantil em Portugal". Em entrevista à RTP, Fernanda Campos adianta que é uma "obrigação de todos" contribuir para a erradicação de todas as formas de exploração infantil no mundo, em especial nos país da Comunidade de País de Língua Portuguesa.