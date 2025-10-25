País
Acusado de assédio. Docente da Faculdade de Medicina do Porto suspenso
A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto suspendeu preventivamente um professor. Alunas estão a acusar o docente de assédio através das redes sociais.
Um grupo de alunas enviou na sexta-fera a queixa à reitoria da Universidade do Porto alegando que o professor as segue nas redes sociais, coloca likes em fotos privadas e manda mensagens inoportunas.
O professor em questão garante que é um caso de roubo de identidade e disse à Lusa que "nunca assediou ninguém, nem pessoalmente nem através de meios digitais".