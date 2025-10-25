Acusado de assédio. Docente da Faculdade de Medicina do Porto suspenso

A agência Lusa, que noticiou o caso, avança que vai ser aberto um inquérito urgente para apurar os factos e determinar eventuais medidas disciplinares.



Um grupo de alunas enviou na sexta-fera a queixa à reitoria da Universidade do Porto alegando que o professor as segue nas redes sociais, coloca likes em fotos privadas e manda mensagens inoportunas.



O professor em questão garante que é um caso de roubo de identidade e disse à Lusa que "nunca assediou ninguém, nem pessoalmente nem através de meios digitais".