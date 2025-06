Acusado de violência doméstica. PS não confia no autarca de Vizela

Presidente da Câmara de Vizela está a ser novamente investigado por violência doméstica. Desta vez, contra o filho menor. A notícia foi avançada pelo Observador, e confirmada pela RTP, junto da Procuradoria-Geral da República. O inquérito está a decorrer do Departamento de Investigação e Ação Penal de Guimarães.

Victor Hugo Salgado terá sido alvo de uma denúncia anónima, no início de maio. Na altura, ainda estaria aberto o inquérito às suspeitas de agressões à mulher que acabou por ser arquivado sem que o autarca fosse ouvido.



A RTP tentou contactar Victor Hugo Salgado, mas não obteve resposta.



O presidente do PS, Carlos César afirma que o partido não confia no autarca para representar o partido. Mas remete uma eventual expulsão para a nova direção socialista.