Adiado debate instrutório que envolve maior traficante português de droga

Foi adiado o debate instrutório do caso da rede de tráfico de droga do maior traficante português de droga. O adiamento chega depois de a defesa de Rúben Oliveira, conhecido por 'Xuxas', ter pedido o afastamento do juiz Carlos Alexandre, acusando-o de ter cometido vários crimes durante a fase de inquérito, como falsificação de documentos e prevaricação.