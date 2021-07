Aditivo alimentar E410 motiva alerta

A Direção-geral de Veterinária alerta para a existência no mercado de produtos alimentares contaminados com um aditivo feito com goma de alfarroba. Por toda a Europa, em vários lotes do aditivo alimentar E410 foi detetada a presença de um pesticida proibido potencialmente cancerígeno, o óxido de etileno.