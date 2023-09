Em antena não há informação, apenas música e uma mensagem a dar conta da situação.



OS trabalhadores queixam-se da falta de recursos humanos, do atraso no pagamento de salários e também do afastamento do diretor, Domingos de Andrade.



Os trabalhadores da rádio TSF cumprem hoje uma greve de 24 horas.





Mais pormenores com a jornalista Alexandra Sofia Costa.