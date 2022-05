Administração do Metro e sindicatos discutem acordo de empresa

Na reunião, agendada para as 10h00, além da administração da empresa, estarão presentes representantes da Fectrans - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, STTM - Sindicato dos Trabalhadores da Tracção do Metropolitano de Lisboa, SINDEM - Sindicato Independente de Todos os Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa e STMetro - Sindicato dos Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa.Anabela Carvalheira, da Fectrans, explicou à Lusa na semana passada, no dia em que se realizou a nona greve parcial do ano, que as paralisações têm a ver com as condições de trabalho e com “a falta de efetivos e o clima [instalado na empresa] por parte da direção relativamente aos trabalhadores”.Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa já entregaram um pré-aviso de greve para o mês de junho ao trabalho suplementar e eventos especiais, estando em risco o prolongamento do horário habitual durante os Santos Populares.O Metropolitano de Lisboa opera com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).