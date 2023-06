"Administração do Santa Maria foi arrogante, prepotente e inqualificável"

Foto: João Marques - RTP

Demitiram-se os chefes das equipas de urgência de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Os médicos queixam-se de terem sido ameaçados pela administração do hospital e recusam-se, agora, a fazer horas extraordinárias.