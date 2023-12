Carlos Martins vai ser o novo presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa. O antigo secretário de Estado de um Governo do PSD já ocupou esse cargo entre 2013 e 2019.

Com a demissão de Ana Paula Martins no início do mês, a Direção do SNS estendeu o convite ao ex-presidente para voltar ao cargo.



Ana Paula Martins saiu em desacordo com o modelo de unidades de saúde que a direção executiva do SNS quer aplicar a todo o país.