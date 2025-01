Administradores hospitalares sublinham que unidades fazem o melhor que podem

Xavier Barreto admite que as longas esperas que os doentes urgentes enfrentam pode ter consequências, mas lembra que há unidades a cancelarem cirurgias para ter mais camas disponíveis.O representante dos administradores hospitalares rejeita as críticas de que o plano não está a funcionar e diz que é preciso dar tempo para que as reformas introduzidas tenham resultados. Xavier Barreto garante que os hospitais se prepararam para esta fase.