Adolescentes com problemas de saúde mental passam mais tempo nas redes sociais

O estudo envolveu 3.340 adolescentes, considerando os investigadores que conhecer as diferenças no uso das redes sociais pelos adolescentes pode ser útil para planear intervenções clínicas adequadas.

Cerca de 93% dos jovens dos 12 aos 17 anos no Reino Unido têm pelo menos um perfil nas redes sociais e "a saúde mental dos adolescentes está a piorar".

Investigações anteriores indicam que um em cada seis jovens dos 7 aos 16 anos e um em cada quatro jovens dos 17 aos 19 anos no país têm provavelmente um problema de saúde mental, refere um comunicado da editora académica Springer Nature de divulgação do estudo.

Luisa Fassi, estudante de doutoramento na Cognition and Brain Sciences Unit e no Departamento de Psiquiatria da Universidade de Cambridge, e os colegas analisaram dados de um inquérito aos 3.340 adolescentes, 16% dos quais diagnosticados com pelo menos um problema de saúde mental.

Descobriram que os inquiridos com problemas de saúde mental, como depressão ou perturbações de ansiedade, passavam significativamente mais tempo nas plataformas digitais (uma média de quase mais 50 minutos por dia), "comparavam-se mais com outras pessoas nas redes sociais e sentiam maior efeito no seu humor devido à quantidade de `feedback online` (o número de gostos, partilhas e comentários recebidos por uma mensagem)".

Verificaram ainda que estavam menos satisfeitos com o número de amigos `online` e eram menos propensos a serem honestos acerca dos seus sentimentos nas publicações nas redes sociais.

Os cientistas observam que são necessárias mais investigações para descobrir eventuais relações causais entre o uso das redes sociais e as condições de saúde mental dos adolescentes, sugerindo que os futuros estudos incluam participantes de outros países.