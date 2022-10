Adriano Moreira. Manuel Clemente faz "homenagem agradecida" a homem íntegro e fiel ao pensamento

"É uma memória agradecida porque é uma vida sempre muito fiel a si própria, aos seus sentimentos e pensamentos", afirmou Manuel Clemente, em declarações enviadas às redações.

O cardeal-patriarca de Lisboa concordou que Portugal "deve a pessoas como ele, pessoas íntegras e pessoas que se mantêm fieis ao seu pensamento quando é um pensamento assim tão verdadeiro e com tanta urgência" como "o pensamento social cristão".

Manuel Clemente afirma ter conhecido o antigo líder do CDS ainda nos anos de 1960 quando este visitava o lar universitário onde residia, lembrando que "fazia as suas considerações sobre o momento político nacional e internacional sempre com uma preocupação fortemente humanista".

"A última conversa que nós tivemos foi há uns 15 dias na casa dele e ele queria falar da sua preocupação sobre o futuro da doutrina social da igreja, ou seja, a fidelidade ao seu pensamento humanista cristão que teve sempre, em diversas fases, em vários regimes, mas muito fiel a si próprio. É uma homenagem agradecida que eu lhe faço", enalteceu.

O antigo presidente do CDS morreu hoje aos 100 anos, confirmou à Lusa fonte do partido.

Adriano Moreira foi ministro do Ultramar no período da ditadura (1961-1963) e deputado e presidente do CDS-PP já na democracia, mantendo sempre a ligação à universidade e à reflexão em matéria de Relações Internacionais.

Com 100 anos completados em 06 de setembro passado, foi condecorado pelo Presidente da República em junho com a Grã-Cruz da Ordem de Camões.