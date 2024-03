Advogado de Mário Leite da Silva acusa Angola de boicotar transferência de processo

Mário Leite da Silva pretende ser julgado em Portugal no âmbito do processo-crime que envolve Isabel dos Santos e que está relacionado, entre outros dossiês, com a reestruturação da Sonangol.Ouvido pela Antena 1, o advogado José António Barreiros, que representa Mário Leite da Silva, fala numa situação inédita e pede a intervenção do procurador-geral da República de Angola.O gestor pretende transferir o processo para Portugal, à semelhança do que aconteceu com o antigo vice-presidente de Angola, Manuel Vicente.