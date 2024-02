Advogado diz que César Boaventura vai recorrer da condenação

Foi considerado culpado por três crimes de corrupção ativa, a três jogadores do Rio Ave, na época 2015/16.



O tribunal deu como provado. o aliciamento a Cássio, Lionn e Marcelo, para distorcerem o resultado do jogo com o Benfica.



O tribunal obriga também César Boaventura a pagar 30 mil euros a instituições de caridade.



Já do crime de corrupção na forma tentada, no caso a Salã, antigo guardião do Marítimo, pelo qual também estava acusado, César Boaventura foi ilibado.



A decisão foi conhecida esta quarta-feira, no Tribunal de Matosinhos, sem a presença do empresário, ausente por motivos de saúde.



O advogado de César Boaventura garantiu que o cliente vai recorrer desta sentença.