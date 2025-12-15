País
Advogado que lecionava na Faculdade de Direito apanhado com ficheiros em cenas sexuais com crianças
Paulo Abreu dos Santos, assistente convidado pela Faculdade de Direito, em Lisboa, foi apanhado em flagrante na posse de ficheiros de computador contendo conteúdos sexuais em que participava com crianças.
Advogado, que estava a dar aulas nesta faculdade, foi detido na semana passada pela Polícia Judiciária, e está agora em prisão preventiva por suspeita de abuso de menores.
Jornalista Claudia Godinho - Antena 1
O advogado e antigo adjunto da ministra da Justiça Catarina Sarmento e Castro, terá sido apanhado com ficheiros que o incriminam por crimes sexuais envolvendo menores.
A Faculdade de Direito anuncia que está a recolher informações e a colaborar com as autoridades e decidiu suspender o contrato de trabalho do
A Faculdade de Direito anuncia que está a recolher informações e a colaborar com as autoridades e decidiu suspender o contrato de trabalho do