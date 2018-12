Advogado que poderá ter simulado a própria morte cometeu vários crimes

Quase todas as burlas foram efetuadas através de sentenças falsas que Álvaro Dias produziu nos dois tribunais arbitrais que criou: o primeiro, em 2002, com a chancela da Universidade de Coimbra e de reputados professores universitários, e o segundo, em 2006, com um nome diferente mas a funcionar na mesma morada e com Álvaro Dias também ao leme.



Este segundo tribunal arbitral foi autorizado pelo ex-secretário de Estado e ex-porta voz do PS, João Tiago Silveira, apesar de ao ministério da Justiça, nessa data, já ter chegado uma queixa a referir que Álvaro Dias falsificava sentenças para beneficiar os seus clientes.