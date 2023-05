Advogados convocam Assembleia-Geral para decidir ações contra alterações ao Estatuto

Os advogados vão reunir-se em Assembleia-Geral extraordinária dentro de um mês para mostrar "de forma inequívoca" que não se resignam com as alterações ao Estatuto, que dizem representar "um ingerência do Estado" e uma "diminuição da atuação da advocacia".