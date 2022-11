Advogados elegem o novo bastonário

No total, são sete os candidatos a bastonário para o triénio 2023-2025, um número recorde nos anos mais recentes de eleições na Ordem dos Advogados (OA).São eles o atual bastonário, Luís Menezes Leitão, António Jaime Martins, Varela de Matos, Rui da Silva Leal, Paulo Pimenta, Paulo Valério e Fernanda de Almeida Pinheiro.António Jaime Martins e Varela de Matos já foram candidatos a bastonário em eleições anteriores, enquanto são estreantes as candidaturas ao cargo de Rui da Silva Leal, Paulo Pimenta, Paulo Valério e Fernanda de Almeida Pinheiro.Segundo indicou fonte da Ordem, a escolha do vigésimo oitavo bastonário da OA decorrerá entre as 00h00 de hoje e as 20h00 de quarta-feira. Neste último dia, funcionarão mesas de apoio aos eleitores, entre as 10h00 e as 19h00, em cada sede dos Conselhos Regionais da OA.