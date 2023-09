Aedes albopictus. Mosquito do dengue identificado no município de Lisboa

Quando falamos doestamos a falar de uma espécie que pode transmitir vírus e parasitas causadores de doenças como chikungunya, dengue, zika e dirofilaria, mas não parece ser para já o caso na capital.A DGS sublinha que, em Lisboa como no restante território de Portugal.O mosquito foi detetado pela primeira vez no país em 2017, na região Norte e, posteriormente, na Região do Algarve (2018) e Alentejo (2022)”, refere o comunicado.

A DGS decidiu no entanto “reforçar a vigilância entomológica e epidemiológica, estando em curso a implementação de medidas para controlar a população de mosquitos”, face a essa capacidade de transmitirem doenças com desenvolvimentos complicados como chikungunya, dengue e zika.





A monitorização e avaliação da situação estão a cargo “dos Serviços de Saúde Pública de nível regional e local, em articulação com a DGS e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge”.