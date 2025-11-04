Aeroporto de Lisboa. Agentes da PSP em plenário por não serem "polícia low cost"

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) organizou este encontro para denunciar a situação que se vive no controlo de passageiros nas fronteiras dos aeroportos.



Esta competência foi herdada pela PSP há dois anos e Paulo Santos, da ASPP, garante que os agentes estão “cansados” de serem vistos “pelo poder político e por este Governo como polícia low cost”.

Este plenário acontece no dia em que há um maior número de voos de e para fora do espaço Schengen (espaço europeu de livre circulação de pessoas e mercadorias).



A ASPP quer ainda debater estratégias para “que o Governo” possa “mitigar” aquilo que se passa nos aeroportos.Por isso, pode haver mais constrangimentos, uma vez que

Além do plenário, dirigentes da ASPP vão também distribuir no exterior do aeroporto informação aos passageiros sobre a atual situação que se vive no controlo de passageiros nas fronteiras aeroportuárias, uma competência que a PSP herdou há dois anos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

