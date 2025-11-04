Aeroporto de Lisboa. Agentes da PSP em plenário por não serem "polícia low cost"
Falta de condições de trabalho, desmotivação, cansaço, pressão. Estas são algumas razões que conduziram ao plenário de agentes da PSP no Aeroporto de Lisboa, que decorre esta terça-feira.
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) organizou este encontro para denunciar a situação que se vive no controlo de passageiros nas fronteiras dos aeroportos.
Esta competência foi herdada pela PSP há dois anos e Paulo Santos, da ASPP, garante que os agentes estão “cansados” de serem vistos “pelo poder político e por este Governo como polícia low cost”.
Por isso, pode haver mais constrangimentos, uma vez que o novo Sistema de Entrada/Saída (EES) tem causado problemas, principalmente nos aeroportos de Lisboa e Faro.
Além do plenário, dirigentes da ASPP vão também distribuir no exterior do aeroporto informação aos passageiros sobre a atual situação que se vive no controlo de passageiros nas fronteiras aeroportuárias, uma competência que a PSP herdou há dois anos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).
c/ Lusa