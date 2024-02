Aeroporto de Lisboa. Mais de metade dos agentes da PSP estão de baixa

Rosa Azevedo - Antena 1

O dirigente da ASPP, Paulo Santos, lembra que o aeroporto é particularmente sensível, uma vez que “estamos a falar de fronteiras, estamos a falar de situações que possam ocorrer”. A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia sublinha, em declarações à Antena 1, queDe acordo com Paulo Santos, “a situação parece que está controlada”. Contudo, o dirigente da ASPP apela a que seja feita “alguma avaliação que possa dar resposta a estas necessidades”.As primeiras baixas foram apresentadas na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, quando alguns elementos da PSP do comando de Braga e da esquadra do Aeroporto de Lisboa tentaram entregar as armas de serviço. No entanto, como o superior hierárquico não autorizou, em alternativa, entregaram baixas.