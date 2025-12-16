País
Aeroporto de Lisboa. Passageiros esperam horas no controlo de fronteiras
A área de recolha de bagagens sofreu igualmente fortes constrangimentos.
O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, voltou a debater-se, na segunda-feira, com constrangimentos. Os passageiros aguardaram várias horas no controlo de fronteiras.
Como consequência da retenção de passageiros provenientes de voos internacionais, a área de recolha de bagagens sofreu também constrangimentos.
Os proprietários das malas não conseguiam avançar em tempo útil até aos tapetes rolantes, para o levantamento. As bagagens acumularam-se e dificultam o normal funcionamento daquela zona aeroportuária.
Como consequência da retenção de passageiros provenientes de voos internacionais, a área de recolha de bagagens sofreu também constrangimentos.
Os proprietários das malas não conseguiam avançar em tempo útil até aos tapetes rolantes, para o levantamento. As bagagens acumularam-se e dificultam o normal funcionamento daquela zona aeroportuária.