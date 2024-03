Aeros MH-1. Satélite português entrou em comunicação com a Terra

Depois de ter sido lançado no princípio do mês num foguetão Falcon 9, o Aeros MH-1 deu sinais de vida. A 510 quilómetros de altitude, um pouco acima da Estação Espacial Internacional, o nanossatélite português vai monitorizar os oceanos nos próximos três anos, especialmente o Oceano Atlântico.De acordo com a equipa da Thales Edisoft Portugal, empresa que lançou o satélite,, explicou a empresa.O Aeros é uma criação de várias empresas e instituições académicas de Portugal e homenageia aquele que é considerado o mentor do projeto: o antigo ministro da Educação Manuel Heitor.A conceituada faculdade norte-americana MIT (Instituto de Tecnologia do Massachussets) também se associou ao projeto da Aeros MH-1, através de um programa de cooperação entre a instituição académica e Portugal. As universidades do Algarve, Porto e Minho dão suporte científico a esta missão que foi lançada a partir da base da Space X, nos Estados Unidos, pertencente ao magnata Elon Musk.

Em Matosinhos, o centro de engenharia CEiiA irá processar todos os dados e imagens do Aeros MH-1 para futuros estudos científicos. O projeto iniciou-se em 2020 e teve um investimento superior a dois milhões de euros, tendo financiamento da Feder, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.