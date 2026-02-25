Afastado cenário de AVC. Miranda Sarmento em observação no Hospital de Santa Maria

(em atualização)O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, foi esta quarta-feira transportado para o Hospital de Santa Maria após uma indisposição.O ministro realizou exames, tendo sido descartada a possibilidade de um AVC."A Unidade Local de Saúde de Santa Maria confirma que", lê-se em comunicado da unidade., acrescenta o hospital.Miranda Sarmento deveria fazer esta quarta-feira o encerramento de uma iniciativa do Banco do Fomento, mas não compareceu. A agenda foi entretanto cancelada.