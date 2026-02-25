Afastado cenário de AVC. Miranda Sarmento em observação no Hospital de Santa Maria

O Hospital de Santa Maria confirmou, em comunicado, que foi descartada a possibilidade de um acidente vascular cerebral.

Rodrigo Lobo - RTP

(em atualização)

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, foi esta quarta-feira transportado para o Hospital de Santa Maria após uma indisposição.

Ao início da tarde, o governante estava ainda em observação naquele complexo hospitalar de Lisboa.
O ministro realizou exames, tendo sido descartada a possibilidade de um AVC.

"A Unidade Local de Saúde de Santa Maria confirma que o Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, deu entrada na Urgência Central do Hospital de Santa Maria na manhã desta quarta-feira, na sequência de uma indisposição", lê-se em comunicado da unidade.

"O ministro das Finanças realizou exames que descartaram o cenário de um Acidente Vascular Cerebral, mantendo-se em observação por precaução", acrescenta o hospital.

Miranda Sarmento deveria fazer esta quarta-feira o encerramento de uma iniciativa do Banco do Fomento, mas não compareceu. A agenda foi entretanto cancelada.

Joaquim Miranda Sarmento, de 47 anos, é ministro de Estado e das Finanças desde abril de 2024.

