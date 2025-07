Afogamentos matam mais de 50 crianças e jovens em quatro anos

Entre 2020 e 2023, morreram 55 crianças e jovens por afogamento. Os dados do INE mostram que foi na faixa etária entre os 15 e os 19 anos que se registaram mais vítimas mortais: 24.





Até aos quatro anos morreram 19 crianças, entre os dez e os 14 anos foram registadas oito vítimas mortais e, por último, afogaram-se quatro crianças que tinham entre cinco e nove anos. A análise feita pela Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), a partir de casos relatados na imprensa, os rapazes afogam-se mais, é nas piscinas, em especial nas particulares, que há mais afogamentos.

“A maior parte dos afogamentos em piscinas foi com crianças dos zero aos quatro anos. Nos rios/ribeiras/lagoas aconteceram mais no grupo dos dez aos 14 anos; nas praias verificaram-se mais no grupo dos dez aos 14 anos”.





Como esperado aconteceram mais “em julho, agosto e junho”.





A APSI avisa que, tendo em conta ”o maior número de casos de afogamentos fatais e não fatais registados na imprensa nos últimos cinco anos”, tudo indica haver uma inversão na tendência de diminuição que se registava “nos últimos 20 anos”. Isto porque “a tendência inverteu-se nos últimos quatro”.





"Na década passada, o valor médio do número de mortes situava-se abaixo das dezenas, na maioria dos anos (oito, nove/ano)", desde 2020 os números "estão a revelar-se absolutamente devastadores". "A média anual ascendeu aos 14 mortos e também as chamadas para o 112 (incluindo acidentes de mergulho) não tem parado de aumentar", sublinha a APSI.