Agência Portuguesa do Ambiente chumba mina da Lagoa Salgada

A Agência Portuguesa do Ambiente chumbou o projeto da mina da Lagoa Salgada, previsto para os concelhos de Grândola e Alcácer do Sal, no Alentejo. O projeto polémico, foi denunciado pela RTP, no programa Prova dos Factos.

Ambientalistas, autarcas e população alertavam para o risco para a saúde pública e para o ambiente, nomeadamente recursos hídricos.



A exploração de minério, como zinco, prata e ouro seria feito com recurso a substâncias altamente tóxicas que, no limite, podem provocar a morte, como é o caso do cianeto de sódio.



A exploração, prevista para 11 anos, pode ter consequências que se prolongam por décadas. O promotor pediu seis meses para rever projeto.