Agenda do Trabalho Digno é prioridade do Governo, afirma ministra do Trabalho

Tiago Petinga - Lusa

A ministra do Trabalho assegurou esta tarde que a Agenda do Trabalho Digno é uma prioridade para o Governo e, por isso, vão realizar-se reuniões bilaterais com os parceiros sociais nos próximos 15 dias para tentar chegar a consenso.