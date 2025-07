Agente da PSP de Faro constituída arguida e alvo de processo disciplinar

Em comunicado, o Comando Distrital de Faro da PSP refere que tomou conhecimento do envolvimento de uma agente do seu efetivo numa ocorrência de violência doméstica, no passado fim de semana, na área de jurisdição da GNR de Faro.

Em declarações à Lusa, fonte da GNR, que tomou conta da ocorrência, adiantou que, numa "primeira análise e de acordo com os indícios recolhidos", a agente da PSP é a agressora e o marido a vítima, tendo a situação ocorrido "aparentemente" em casa.

"Tudo indica que sim [que a mulher é a agressora], mas ainda vai ser esclarecido o que se passou. A investigação está a decorrer e ainda é prematuro [avançar com uma conclusão]", referiu a mesma fonte.

Segundo o comunicado da PSP, "ambos os intervenientes tiveram necessidade de serem conduzidos ao Hospital de Faro para receberem tratamento médico".

Na sequência desta ocorrência, a Polícia Judiciária (PJ) foi acionada e assumiu a investigação, tendo a agente sido constituída arguida, acrescenta-se no comunicado, sem mais informação sobre a situação.

"Foi ainda prestado apoio psicológico à polícia e instaurado um processo disciplinar", concluiu a PSP.

De acordo com a GNR, o caso foi reportado ao Ministério Público, que agora irá distribuir o inquérito.